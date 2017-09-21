Безопаснее удерживать НДФЛ с абонементов.

Бесплатные занятия в фитнес-клубе — это доход сотрудников в натуральной форме (п. 1 ст. 210, подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ). Кодекс не освобождает от НДФЛ абонементы, которые оплачивает работодатель. Если не готовы спорить, то удержите НДФЛ.

В разделе 1 расчета 6-НДФЛ стоимость абонементов отражайте в периоде, когда выдали их сотрудникам. Раздел 2 и строку 070 раздела 1 заполняйте, когда удержите налог из ближайших денежных доходов. В строке 100 поставьте день выдачи абонементов, в строке 110 — день, удержания налога, в строке 120 — следующий рабочий день.

У компании есть аргументы не удерживать налог. ТК РФ требует, чтобы компания обеспечила нормальные условия труда. Именно с этой целью вы оплачиваете абонементы на фитнес (приказ Минтруда России от 16.06.14 № 375н). В расходах на занятия заинтересована компания, а у работников нет дохода. Такую позицию поддерживают судьи в некоторых регионах (постановление Третьего арбитражного суда от 31.03.14 № А74-6107/2013). Если решите не удерживать НДФЛ, то доходы в расчете 6-НДФЛ не показывайте.