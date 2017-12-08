Вы вправе не проводить спецоценку, если исключите рабочие места из штатного расписания сразу после увольнения строителей.

Работодатель обязан провести спецоценку, если создает новые рабочие места. Оценивать условия труда не нужно, только если компания нанимает надомников и дистанционных сотрудников (ч. 1, 3ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.13 № 426-ФЗ). Других исключений нет. А значит, на временных местах нужно проводить спецоценку.

Новые рабочие места — повод для внеплановой оценки. Проверку проводят в течение 12 месяцев с даты, когда компания создала новые места (ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 426-ФЗ). Вы создаете рабочие места на меньший срок. Если через четыре месяца компания исключит должности из штатного расписания, оценку можно не проводить. Иначе проведите оценку. Не имеет значения, что сами работники уволятся раньше.

Если не провести спецоценку рабочих мест, то возможен штраф на компанию минимум 30 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). Оспорить его не получится даже в суде (постановление Новосибирского областного суда от 06.04.16 № 4а-262/2016).