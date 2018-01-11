Безопаснее исчислить НДФЛ с действительной стоимости доли.

В день, когда компания получила заявление учредителя о выходе из общества, доля учредителя становится собственностью компании (п. 2 ст. 94 ГК РФ). В течение трех месяцев после этого нужно выплатить участнику действительную стоимость доли (п. 6.1 ст. 23 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). Ее считают по данным бухгалтерского баланса за последний отчетный период, который предшествовал выходу участника из общества.

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Действительная стоимость доли — это доход участника. Даже если он не станет забирать часть денег у компании, доход все равно получает (письмо Минфина России от 04.10.10 № 03-04-06/2–233). Причем удержать НДФЛ должен налоговый агент, то есть ваша компания.

Учредитель вправе получить имущественный вычет по расходам на покупку доли. В данном случае — в размере вклада в уставный капитал (письмо Минфина России от 10.11.16 № 03-04-05/65811). Но налоговый агент такой вычет не предоставляет. Его учредитель сможет получить, если подаст в налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Рассчитайте НДФЛ с действительной стоимости доли и удержите ее из дохода учредителя (письмо Минфина России от 15.07.15 № 03-04-06/40675). Если не сможете удержать налог полностью, сообщите об этом в налоговую в следующем году — заполните справку 2-НДФЛ с признаком 2.