Не учитывайте работу в праздничные дни при оплате часов сверхурочной работы.

Труд в выходные и праздники оплачивают в двойном размере. Либо в одинарном, если работник взял за труд в выходной дополнительный день отдыха (ст. 153 ТК РФ). Если работник взял деньги и трудился по графику, то получится переработка.

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За сверхурочный труд тоже нужна повышенная оплата. За первые два часа сверх нормы платят в полуторном размере, а за следующие — в двойном. В сверхурочные часы не зачитывают работу в праздники и выходные (ч. 3 ст. 152 ТК РФ). Ведь за эти дни работник уже получил двойную плату.