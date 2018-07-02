372 июля 2018

Мы провели общее собрание участников общества и избрали директора. Реквизиты какого документа указать в графе 4 его трудовой книжки – приказа о вступлении в должность или протокола общего собрания участников?

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отвечает:

В трудовой книжке укажите либо реквизиты приказа о вступлении в должность, либо реквизиты протокола общего собрания участников об избрании генерального директора (письмо Роструда от 22 сентября 2010 г. № 2894-6-1). В графу 4 трудовой книжки впишите дату и номер приказа или иного решения о приеме сотрудника на работу (п. 3.1 Инструкции, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69).

Когда генерального директора избирают на должность общим собранием участников организации, то оформляют протокол (п. 1 ст. 40, ст. 39 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ, п. 1, 3 ст. 69 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ). При приеме на работу генеральный директор издает приказ о вступлении в должность.

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