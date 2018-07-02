В трудовой книжке укажите либо реквизиты приказа о вступлении в должность, либо реквизиты протокола общего собрания участников об избрании генерального директора (письмо Роструда от 22 сентября 2010 г. № 2894-6-1). В графу 4 трудовой книжки впишите дату и номер приказа или иного решения о приеме сотрудника на работу (п. 3.1 Инструкции, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69).

Когда генерального директора избирают на должность общим собранием участников организации, то оформляют протокол (п. 1 ст. 40, ст. 39 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ, п. 1, 3 ст. 69 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ). При приеме на работу генеральный директор издает приказ о вступлении в должность.