243 июля 2018

В каком размере учащимся-сиротам выплачивают пособие на покупку учебной литературы и письменных принадлежностей?

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отвечает:

Такое пособие федеральное образовательное учреждение выплачивает в размере трехмесячной государственной социальной стипендии.

Размер государственной социальной стипендии — не менее 809 руб. для студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (СПО), и не менее 2227 руб. для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования (ВО). Таким образом, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей выплачивается в размере не менее 2427 руб. (809 руб. × 3) студентам СПО и не менее 6681 руб. (2227 руб. × 3) студентам ВО.

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