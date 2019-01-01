Вы вправе учесть расходы по договору о защите деловой репутации.

Оплату услуг экспертов, которые оказывают помощь в суде, считают судебными издержками (ст. 94 ГПК, ст. 106 АПК). Их компания вправе списать как внереализационные расходы (п. 1 ст. 11, подп. 10 п. 1 ст. 265 НК, ст. 88 ГПК, ст. 101 АПК).

Минфин разъяснял, что траты на адвокатов уменьшают налоговую базу (письмо от 06.08.2018 № 03-03-07/55113). Даже если вы оплатили не только адвокатские услуги, расходы получится списать. В вашем округе оплату юридических услуг признают судебными расходами (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.07.2018 № Ф07-7431/2018).

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