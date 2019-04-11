Вы можете указать размеры премий в штатном расписании. Однако это не в интересах работодателя. Если в штатке прописать премию, вам придется выплачивать ее постоянно, независимо от результатов работы сотрудника. Когда снизите размер премии или вообще не начислите, работник может обжаловать это. Информация в штатке о премии подтвердит, что вы гарантировали выплату. Поэтому, если не готовы платить премии регулярно, не прописывайте их в штатном расписании.

Если руководитель настаивает, чтобы вы внесли информацию о премиях в штатку, действуйте так. Вначале дополните положение об оплате труда информацией о премиях. Либо утвердите отдельный локальный акт, например положение о премировании. Так, по видам одни премии служат, чтобы стимулировать работу, другими работодатель поощряет работников за труд (ст. 129, 135, 191 ТК). По периодичности выплат премии разделяют на регулярные и разовые. К регулярным относят ежемесячные, квартальные, годовые премии. Они входят в систему оплаты труда. Например, в положении об оплате труда или премировании указывают, что заработная плата сотрудников включает в себя оклад и ежемесячную премию. Работодатель должен выплачивать регулярные премии, если сотрудник выполнил все условия премирования (абз. 7 ч. 2 ст. 22 ТК).

Разовые премии можете выплачивать как за результаты труда, так и в виде поощрения, например в связи с юбилейными датами, праздниками (абз. 4 ч. 1 ст. 22 ТК, письмо Роструда от 23.10.2007 № 4319-6-1). Работодатель не обязан выплачивать разовые премии, если не сформулировали условие в локальном акте. Разовые премии, как правило, не входят в систему оплаты труда, если не предусмотрены коллективным или трудовым договором, локальными актами в качестве составной части зарплаты. Руководитель компании назначает их приказом.

Когда премии не определены фиксированным размером, поставьте прочерки в графах 6–8 «Надбавка» штатного расписания. Одновременно в графу 10 «Примечание» впишите реквизиты локального акта, которым установили премии. Такой способ контролирующие органы не признают нарушением (Указания, утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, далее – Указания).

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