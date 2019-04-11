5411 апреля 2019

Руководитель требует, чтобы в штатное расписание для должностей мы вписали размеры премий. Положения о премировании у нас нет, поэтому часто возникают споры с работниками о том, кому и в каком размере назначена премия. Директор хочет урегулировать эту ситуацию через штатное расписание. Сейчас премии сотрудникам мы платим по приказу, например, за высокое качество работы. Если дополним штатное расписание, какие последствия будут для компании?

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отвечает:

Вы можете указать размеры премий в штатном расписании. Однако это не в интересах работодателя. Если в штатке прописать премию, вам  придется выплачивать ее постоянно, независимо от результатов работы сотрудника. Когда снизите размер премии или вообще не начислите, работник может обжаловать это. Информация в штатке о премии подтвердит, что вы гарантировали выплату. Поэтому, если не готовы платить премии регулярно, не прописывайте их в штатном расписании.

Если руководитель настаивает, чтобы вы внесли информацию о премиях в штатку, действуйте так. Вначале дополните положение об оплате труда информацией о премиях. Либо утвердите отдельный локальный акт, например положение о премировании. Так, по видам одни премии служат, чтобы стимулировать работу, другими работодатель поощряет работников за труд (ст. 129, 135, 191 ТК). По периодичности выплат премии разделяют на регулярные и разовые. К регулярным относят ежемесячные, квартальные, годовые премии. Они входят в систему оплаты труда. Например, в положении об оплате труда или премировании указывают, что заработная плата сотрудников включает в себя оклад и ежемесячную премию. Работодатель должен выплачивать регулярные премии, если сотрудник выполнил все условия премирования (абз. 7 ч. 2 ст. 22 ТК).

Разовые премии можете выплачивать как за результаты труда, так и в виде поощрения, например в связи с юбилейными датами, праздниками (абз. 4 ч. 1 ст. 22 ТК, письмо Роструда от 23.10.2007 № 4319-6-1). Работодатель не обязан выплачивать разовые премии, если не сформулировали условие в локальном акте. Разовые премии, как правило, не входят в систему оплаты труда, если не предусмотрены коллективным или трудовым договором, локальными актами в качестве составной части зарплаты. Руководитель компании назначает их приказом.

Когда премии не определены фиксированным размером, поставьте прочерки в графах 6–8 «Надбавка» штатного расписания. Одновременно в графу 10 «Примечание» впишите реквизиты локального акта, которым установили премии. Такой способ контролирующие органы не признают нарушением (Указания, утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, далее – Указания).

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