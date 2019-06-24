Если предприниматель оказывает услуги только юрлицам и ИП (п. 9 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Но есть вероятность, что можно будет отказаться от кассы даже в том случае, если ИП работает с физлицами. Чиновники уже разработали проект поправок, и Госдума одобрила его в первом чтении (опубликован на сайте sozd.duma.gov.ru № 682709-7). Если закон примут, предприниматели без работников, которые выполняют работы, оказывают услуги и продают товары собственного производства, смогут получить отсрочку по кассе до 1 июля 2021 года. Если же у бизнесмена есть наемные работники, с 1 июля 2019 года ему понадобится пробивать онлайн-чеки.

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