Вы вправе представить налоговикам реестр документов.

С октября 2018 года подтвердить право на нулевую ставку налога стало проще. Внесли поправки в статью 165 НК. Они позволяют экспортерам не представлять транспортные и иные документы с налоговой декларацией (письмо ФНС от 03.08.2018 № СД-4-3/15160@). Главное — представить в налоговую инспекцию заявления о ввозе товаров в ЕАЭС и уплате налогов в электронной форме. Но инспекторы могут истребовать первичные документы при камералке.

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