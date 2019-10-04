Не облагайте взносами выплаты, если подарили деньги.

Страховыми взносами облагается вознаграждение по трудовому договору. Но на суммы, которые передали в качестве подарка, взносы начислять не нужно (п. 4 ст. 420 НК). С этим согласен Минфин (письмо от 04.12.2017 № 03-15-06/80448).

Изменения по страховым взносам в 2020 году

Безопаснее оформить передачу денежных средств договором дарения. Документ подтвердит, что выплату провели не по трудовому договору. Но денежные подарки могут посчитать скрытой премией, если их размер зависит от должности или трудовых достижений работника (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.12.2016 № Ф07-11130/2016). При этом во внутренних документах об оплате труда не должно быть условий о презентах к празднику (постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.05.2014 № Ф07-2542/2014). Если эти условия выполняли, то компании выигрывали споры с фондом социального страхования о взносах с денежных подарков (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.04.2017 № Ф07-1890/2017).

С 2020 года рассчитывать налоги и сдавать отчетность вы будете по новым правилам. Таблица-методичка с изменениями поможет вам ничего не пропустить.

В расчете по страховым взносам не отражают выплаты, если их не признают объектом обложения взносами. Поэтому стоимость подарков работникам не нужно показывать в отчетности по страховым взносам.

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