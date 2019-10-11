311 октября 2019

Предприниматель начинает второй вид деятельности на патенте. Кассовый аппарат не позволяет менять систему. Бизнесмен продаст его и купит новый, который можно использовать на двух системах. В этом случае предприниматель вправе уменьшить налог на патентной системе на стоимость кассы?

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отвечает:

Вправе, если не станет уменьшать на стоимость ККТ налог на упрощенке.

Подсказка: изменения в работе с кассой с 2020 года >>

Предприниматель на патентной системе вправе заявить вычет на покупку онлайн-ККТ. То есть уменьшить налог на расходы по покупке кассы, стоимость программного обеспечения, фискального накопителя, а также настройке оборудования. Лимит вычета составляет 18 тыс. руб. [п. 1.1 ст. 346.51 НК].

ИП получили право оформлять один патент по схожим видам деятельности вместо нескольких.

Когда можно купить патент на группу услуг

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