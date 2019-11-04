Компания вправе списать стоимость медосмотров.

Расходы на медосмотры не перечислены в закрытом списке расходов, которые можно учесть на упрощенке [п. 1 ст. 346.16 НК]. В то же время Минфин разрешает учитывать такие траты как материальные. Но только при условии, что работники по закону обязаны проходить медосмотры [письма Минфина от 05.05.2016 № 03-11-06/2/25906, от 24.02.2014 № 03-11-11/7618].

Подсказка: как учесть расходы на обязательный медосмотр сотрудника >>

Организация медицинских осмотров работников отдельных профессий относится к производственнному контролю [п. 2.1, 7.1 СанПиН СП 3.1/3.2.3146-13, утв. постановлением Главного государственного врача от 16.12.2013 № 65]. Сотрудники, которые проводят работы на пищевых объектах, обязаны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры [п. 14 Перечня, утв. приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н]. Значит, компания вправе учесть расходы.

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