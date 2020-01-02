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82 января 2020

Хозяйство выполнило работы на участке физлица – подготовило землю, посадило клубнику. На сумму выполненных работ человек передал урожай яблок. Надо ли пробивать чеки?

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отвечает:

Нет, не надо. С 1 июля применять кассу надо, когда в счет оплаты товара, работы или услуги компания получает «иное встречное предоставление» (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ). Это неденежная форма расчетов, в том числе взаимозачет и товарообмен (ст. 423 ГК). Соответственно, если речь идет о безналичных операциях между компанией и ИП, чеки не нужны (п. 9 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

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