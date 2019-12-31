Учитывайте такие расходы в пределах 1 процента выручки от реализации, если не хотите спорить с инспекторами (ст. 249, абз. 5 п. 4 ст. 264 НК). Подобных затрат нет в перечне ненормируемых (абз. 2—4 п. 4 ст. 264 НК). Чиновники Минфина поддерживают данную позицию (письмо от 28.10.2013 № 03-03-06/1/45479). Признавайте расходы на дату, когда подписываете с оператором сотовой связи акт приемки-сдачи услуг (п. 1, подп. 3 п. 7 ст. 272 НК).

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Лимит расходов считайте нарастающим итогом с начала года. Если они не уложились в норматив в квартале подписания акта с оператором, то учтите остаток в следующих кварталах. Добирайте расходы таким образом до 31 декабря года оказания услуг по рассылке. Это связано с тем, что налоговый период по налогу на прибыль — год (ст. 285 НК).

Если готовы рисковать, то списывайте расходы на рассылку СМС-сообщений в полном объеме на дату подписания акта (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК). Аргумент — рассылка СМС-сообще-ний покупателям, которые владеют дисконтной картой магазина, не является рекламой. Реклама — это информация, адресованная неопределенному кругу лиц (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ). А покупатели, которым вы рассылаете СМС, — это ограниченный круг лиц. Этот факт подтверждают анкеты, заполненные вашими покупателями при получении дисконтных карт.

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