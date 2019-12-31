Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
1231 декабря 2019

Наша компания — розничный продавец. Мы высылаем СМС-со- общения рекламного характера на номера мобильных телефонов покупателей, у которых есть дисконтные карты магазина. Согласие на получение сообщений организация получает при анкетировании покупателей. СМС-сообщения рассылает оператор сотовой связи, с которым мы заключили договор на оказание услуг. В какой момент учитывать такие расходы в налоговом учете и надо ли их нормировать?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Учитывайте такие расходы в пределах 1 процента выручки от реализации, если не хотите спорить с инспекторами (ст. 249, абз. 5 п. 4 ст. 264 НК). Подобных затрат нет в перечне ненормируемых (абз. 2—4 п. 4 ст. 264 НК). Чиновники Минфина поддерживают данную позицию (письмо от 28.10.2013 № 03-03-06/1/45479). Признавайте расходы на дату, когда подписываете с оператором сотовой связи акт приемки-сдачи услуг (п. 1, подп. 3 п. 7 ст. 272 НК).

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Лимит расходов считайте нарастающим итогом с начала года. Если они не уложились в норматив в квартале подписания акта с оператором, то учтите остаток в следующих кварталах. Добирайте расходы таким образом до 31 декабря года оказания услуг по рассылке. Это связано с тем, что налоговый период по налогу на прибыль — год (ст. 285 НК).

Если готовы рисковать, то списывайте расходы на рассылку СМС-сообщений в полном объеме на дату подписания акта (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК). Аргумент — рассылка СМС-сообще-ний покупателям, которые владеют дисконтной картой магазина, не является рекламой. Реклама — это информация, адресованная неопределенному кругу лиц (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ). А покупатели, которым вы рассылаете СМС, — это ограниченный круг лиц. Этот факт подтверждают анкеты, заполненные вашими покупателями при получении дисконтных карт.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам.

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.