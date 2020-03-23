Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
3923 марта 2020

Сотрудница принесла два больничных листка. Первый - по болезни ребенка. Этот лист заканчивается 25 февраля, 26-го сотрудница должна была приступить к работе. Второй листок - по болезни самой сотрудницы, начинается уже 25 февраля. Как оплатить эти листки?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Второй листок оплачивайте начиная с 26 февраля.

Компания не платит пособие за дни, когда работник был освобожден от работы с частичным или полным сохранением заработка или без оплаты [п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона № 255-ФЗ]. 25 февраля сотрудница была на больничном по уходу за ребенком. Поэтому пособие по болезни самой работницы платите только со следующего дня.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.