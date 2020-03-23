Второй листок оплачивайте начиная с 26 февраля.

Компания не платит пособие за дни, когда работник был освобожден от работы с частичным или полным сохранением заработка или без оплаты [п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона № 255-ФЗ]. 25 февраля сотрудница была на больничном по уходу за ребенком. Поэтому пособие по болезни самой работницы платите только со следующего дня.

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