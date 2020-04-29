Новые отчеты в ПФР и замена бумажных трудовых книжек электронными >>

Сотрудник самостоятельно выбирает, какая трудовая книжка у него будет. Он вправе оставить бумажный вариант, потом в любой день передумать и перейти на электронный ( п. 5 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ). В таком случае заполните отчет за месяц, в котором сотрудник подал новое заявление. В строке «Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности» поставьте дату заявления о переходе на электронную трудовую книжку. Строку «Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки» оставьте пустой. Знак отмены справа не ставьте. Он предназначен только для случаев, когда сведения указали ошибочно.

Что меняется в работе бухгалтера

Когда получите от сотрудника заявление о переходе на электронную трудовую книжку, в течение трех рабочих дней выдайте бумажную книжку ему на руки (абз. 1 ст. 62 ТК). Перед этим внесите в нее итоговую запись о том, что предоставляете сотруднику сведения о трудовой деятельности в электронном виде. Если ведете учет поданных заявлений о переходе на электронную трудовую книжку, можете указать также входящий номер заявления сотрудника. А вот если работник подал заявление о переходе на электронную трудовую книжку, к бумажной вернуться он уже не сможет. Пропишите такой порядок в локальном акте, чтобы впоследствии не возникали споры с сотрудниками.

Подать заявление можно двумя способами. Первый — заполнить заявление в вашей учетной программе, выгрузить его в формате xml и загрузить в программу для передачи электронных отчетов. Второй вариант — заполнить заявление сразу в программе спецоператора. В любом случае заявление необходимо подписать электронной подписью руководителя.

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