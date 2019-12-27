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19727 декабря 2019

Все об уставном капитале ООО в 2020 году

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В 2020 году первоначальный размер уставного капитала может быть увеличен или уменьшен по решению учредителей. Долю учредителя в уставном капитале можно продать. Такую сделку надо заверить у нотариуса, кроме 3 случаев. Все об уставном капитале ООО в 2020 году читайте в статье.


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