19727 декабря 2019
Все об уставном капитале ООО в 2020 году
В 2020 году первоначальный размер уставного капитала может быть увеличен или уменьшен по решению учредителей. Долю учредителя в уставном капитале можно продать. Такую сделку надо заверить у нотариуса, кроме 3 случаев. Все об уставном капитале ООО в 2020 году читайте в статье.
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