25724 октября

Минфин объяснил, как учитывать ДМС в расходах

Компания, которая платит платежи по ДМС за уволенного сотрудника, должна исключить такие суммы из расходов при расчете налога на прибыль (письмо Минфина России от 13 октября 2017 г. № 03-03-06/1/67067).

В затраты на оплату труда Налоговый кодекс разрешает включать платежи по договорам добровольного личного страхования работников. Для этого договоры должны действовать минимум год и предусматривать оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников (п. 16 ст. 255 НК РФ). Страховую премию по договора, которые действую более одного отчетного периода, включают в затраты равномерно.

Если по условиям договора страховой взнос работодатель платит разовым платежом и договор заключили на срок более одного отчетного периода, то расходы признают равномерно в течение всего срока. Размер затрат определяют пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.

Если платите в рассрочку, то затраты по каждому платежу учитывайте равномерно в течение срока, который соответствует периоду уплаты взносов. Это может быть, к примеру, год, полугодие, квартал или месяц. Расчет делают пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.

Компании, которые платят взносы по ДМС в отношении уволенного сотрудника, таки суммы не учитывают для определения налога на прибыль.  

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