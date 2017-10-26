22426 октября

Ваша компания попала в списки налоговиков?

Налоговики снова готовят списки на ликвидацию. Из ЕГРЮЛ вылетят компании, у которых в реестре есть записи о недостоверных сведениях. Такой информацией с нами поделилась ФНС.

Кто первым вылетит из реестра, и что думают в ФНС о вашей компании, можно быстро узнать в сервисе по проверке контрагентов. Отметка «ФНС рекомендует проверить» стоит рядом с каждой подозрительной компанией.

Чтобы проверить, зайдите в сервис «Главбух: Проверка контрагента», введите название компании или ее ИНН и получите полный отчет по своей компании или по вашим основным контрагентам.

Проверка контрагентов


Кто следующий на ликвидацию?

 
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.

Проверить свою компанию

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