Налоговики снова готовят списки на ликвидацию. Из ЕГРЮЛ вылетят компании, у которых в реестре есть записи о недостоверных сведениях. Такой информацией с нами поделилась ФНС.

Кто первым вылетит из реестра, и что думают в ФНС о вашей компании, можно быстро узнать в сервисе по проверке контрагентов. Отметка «ФНС рекомендует проверить» стоит рядом с каждой подозрительной компанией.

Чтобы проверить, зайдите в сервис «Главбух: Проверка контрагента», введите название компании или ее ИНН и получите полный отчет по своей компании или по вашим основным контрагентам.