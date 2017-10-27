Чем подтвердить расходы в командировке, которые оплатили картой

Командированный сотрудник, который расплачивался банковской картой, к авансовому отчету прикладывает слип, квитанцию электронного терминала или другие аналогичные документы. Это и будет основанием для списания расходов (письмо Минфина России от 6 октября 2017 г. № 03-03-06/1/65253).

Затраты на командировку компания вправе списать как прочие расходы, связанные с производством и реализацией (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Их надо подтвердить документами.

Командированный работник должен сдать в бухгалтерию авансовый отчет и документы, которые подтверждают его затраты. Срок – в течение трех дней после возвращения (п. 26 Положения, утв. постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749).

Часто работники в поездках расплачиваются банковской картой. Тогда к авансовому отчету прикладывают документ, который подтверждает совершение операции с помощью платежной карты. Его составляют на бумаге или в электронке (п. 3.1 положения Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П). Минфин считает, что на бумаге это может быть слип, квитанция электронного терминала или иной аналогичный документ.