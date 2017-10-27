61927 октября

Не все вычеты по НДС можно заявить в течение трех лет

Минфин России в письме от 17.10.2017 № 03-07-11/67480 разъяснил, какие вычеты по НДС нельзя заявлять в течение трех лет.

Переносить вычет НДС на три года можно только по налогу, предъявленному при приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг), а также по «ввозному» НДС (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Соответственно нельзя переносить вычеты НДС, перечисленного налоговым агентом или, уплаченного по командировочным и представительским расходам. Также нельзя заявлять в течение трех лет вычет авансового НДС и налога, уплаченного в случае возврата товаров, отказа от них, изменения условий или расторжения договора.

Такие вычеты нужно заявлять в том квартале, в котором компания выполнила условия статей 171 и 172 НК РФ.

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