Замучили проверками по 6-НДФЛ. Утверждают, что есть недоплата по НДФЛ, но все перечислено верно. Что делать?

Проведите сверку по НДФЛ. Возможно, что-то неверно разнесено в базе инспекторов. Надо разбираться, откуда появилась недоимка.
Вопрос вебинара Программы Главбух: зарплата и кадры
«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»
Программа Главбух отвечает:
Проведите сверку по НДФЛ. Возможно, что-то неверно разнесено в базе инспекторов. Надо разбираться, откуда появилась недоимка.
Вопрос вебинара Программы Главбух: зарплата и кадры
«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»
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