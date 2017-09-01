311 сентября

Замучили проверками по 6-НДФЛ. Утверждают, что есть недоплата по НДФЛ, но все перечислено верно. Что делать?

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отвечает:

Проведите сверку по НДФЛ. Возможно, что-то неверно разнесено в базе инспекторов. Надо разбираться, откуда появилась недоимка.

Вопрос вебинара Программы Главбух: зарплата и кадры
«Ошибки и пояснения в отчетах по взносам и НДФЛ»

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