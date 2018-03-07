287 марта 2018

В учетной политике записали, что инвентаризацию проводим в обязательных случаях — перед отчетностью, при смене материально ответственных и пр. Можем ли по приказу директора проводить дополнительную инвентаризацию расчетов?

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отвечает:

Пропишите в учетной политике, когда компания проводит инвентаризацию.

Инвентаризация — это один из способов бухучета. Компания проводит ревизию в случаях, которые перечислены в Методических указаниях (утв. приказом Минфина России от 13.06.95 № 49). Можно предусмотреть свои дополнительные ситуации для проверки. Способ закрепите в учетной политике.

Вы записали во внутреннем документе, что будете проводить инвентаризацию только в обязательных случаях. Проверка может потребоваться чаще — например, чтобы создать резерв по сомнительным долгам. Чтобы действия компании не противоречили учетной политики, пропишите, что будете проводить инвентаризацию по приказу руководителя.

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