410 июля 2018

Что считается программным обеспечением для государственных и муниципальных нужд?

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отвечает:

Во-первых, это поставка ПО на материальном носителе или в электронном формате или сдача программы в аренду. Во-вторых, поставка, техническое обслуживание персональных ЭВМ, серверного оборудования и других устройств вычислительной техники. Предметом контракта в данном случае служит установка ПО на эти устройства. В-третьих, разработка, модификация ПО, техподдержка и обновление программного обеспечения, если это связано с предоставлением заказчику прав на программы.

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