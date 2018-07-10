Что считается программным обеспечением для государственных и муниципальных нужд?

Во-первых, это поставка ПО на материальном носителе или в электронном формате или сдача программы в аренду. Во-вторых, поставка, техническое обслуживание персональных ЭВМ, серверного оборудования и других устройств вычислительной техники. Предметом контракта в данном случае служит установка ПО на эти устройства. В-третьих, разработка, модификация ПО, техподдержка и обновление программного обеспечения, если это связано с предоставлением заказчику прав на программы.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>