Предприниматель вправе применять пониженный тариф взносов.

В НК нет условия, что бизнесмен должен внести в ЕГРИП льготный вид деятельности как основной, чтобы применять пониженный тариф. Вы вправе пользоваться льготой по взносам, если доля доходов от льготной деятельности в общем объеме доходов не менее 70 процентов (п. 6 ст. 427 НК).

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Инспекторы на местах считают: даже если предприниматель запишет в реестре в качестве основного не тот вид деятельности, ему не должны отказать в пониженном тарифе. При этом налоговики вправе запросить у бизнесмена документы, которые подтвердят, что он получает доход от льготной деятельности.