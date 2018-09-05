275 сентября 2018

Веду учет у предпринимателя на упрощенке. С начала года он применяет пониженные тарифы страховых взносов. Инспектор требует считать взносы по общему тарифу, так как в ЕГРИП записали основной вид деятельности без льгот. Можно применять пониженный тариф, если фактически основной доход получаем от деятельности, которая подходит для пониженных взносов?

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отвечает:

Предприниматель вправе применять пониженный тариф взносов.

В НК нет условия, что бизнесмен должен внести в ЕГРИП льготный вид деятельности как основной, чтобы применять пониженный тариф. Вы вправе пользоваться льготой по взносам, если доля доходов от льготной деятельности в общем объеме доходов не менее 70 процентов (п. 6 ст. 427 НК).

Инспекторы на местах считают: даже если предприниматель запишет в реестре в качестве основного не тот вид деятельности, ему не должны отказать в пониженном тарифе. При этом налоговики вправе запросить у бизнесмена документы, которые подтвердят, что он получает доход от льготной деятельности.

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