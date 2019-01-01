171 января 2019

Компания была в тяжелом финансовом положении, и мы три месяца не выдавали зарплату. Налоговики все равно потребовали заплатить взносы с доходов работников, а потом списали взносы с расчетного счета. Контролеры правы? И как сейчас правильно выдать зарплату?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Выплатите работникам заработок, который начислили ранее, и компенсацию за задержку.

Для расчетов по страховым взносам считается, что компания провела выплату в день, когда начислила ее (п. 1 ст. 424 НК). Базу по взносам определяют по итогам каждого календарного месяца (п. 1 ст. 421 НК). Перечислить взносы в бюджет нужно не позднее 15-го числа следующего календарного месяца. Иначе налоговики выставят требование об уплате, а если его не исполнить – спишут сумму взносов со счета компании (п. 1 ст. 46, п. 2 ст. 69 НК).

Уплата страховых взносов не зависит от того, когда фактически выдали вознаграждение. Поэтому, когда вы перечислите зарплату, второй раз взносы платить не нужно. Но за задержку зарплаты работникам положена компенсация (ст. 236 ТК). По мнению Минфина, на сумму компенсации тоже необходимо начислить взносы (письмо от 21.03.2017 № 03-15-06/16239).

В вашем округе судьи решали, что компенсация – это не выплата за труд, а ответственность работодателя и облагать взносами выплату не нужно (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.07.2017 № Ф07-6194/2017). Но пока выгодная для компаний практика по взносам сложилась за период, когда действовал старый Федеральный закон № 212-ФЗ. Правила о взносах в нем и в НК схожие. Поэтому используйте выигрышные аргументы в споре с налоговиками.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7