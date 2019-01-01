Выплатите работникам заработок, который начислили ранее, и компенсацию за задержку.

Для расчетов по страховым взносам считается, что компания провела выплату в день, когда начислила ее (п. 1 ст. 424 НК). Базу по взносам определяют по итогам каждого календарного месяца (п. 1 ст. 421 НК). Перечислить взносы в бюджет нужно не позднее 15-го числа следующего календарного месяца. Иначе налоговики выставят требование об уплате, а если его не исполнить – спишут сумму взносов со счета компании (п. 1 ст. 46, п. 2 ст. 69 НК).

Уплата страховых взносов не зависит от того, когда фактически выдали вознаграждение. Поэтому, когда вы перечислите зарплату, второй раз взносы платить не нужно. Но за задержку зарплаты работникам положена компенсация (ст. 236 ТК). По мнению Минфина, на сумму компенсации тоже необходимо начислить взносы (письмо от 21.03.2017 № 03-15-06/16239).

В вашем округе судьи решали, что компенсация – это не выплата за труд, а ответственность работодателя и облагать взносами выплату не нужно (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.07.2017 № Ф07-6194/2017). Но пока выгодная для компаний практика по взносам сложилась за период, когда действовал старый Федеральный закон № 212-ФЗ. Правила о взносах в нем и в НК схожие. Поэтому используйте выигрышные аргументы в споре с налоговиками.

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