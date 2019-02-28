Сотрудник должен составить авансовый отчет на всю стоимость покупки.

Сотрудник составляет авансовый отчет, чтобы подтвердить расход денег, которые получил. Он потратил больше, чем вы ему выдали. Чтобы возместить перерасход, работник должен написать заявление на возмещение расходов в свободной форме. Деньги можно выдать наличными или перечислить на карту.

Сотрудник должен заполнить дополнительные графы в авансовом отчете. В строке «Перерасход» надо записать сумму, которую работник добавил из личных денег. А в строке «Перерасход выдан» записать сумму, которую ему возместил работодатель, и реквизиты платежного документа — расходного кассового ордера или платежки. Если сотрудник составил отчет до того, как вы компенсировали ему расходы, оставьте эту строку пустой.

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