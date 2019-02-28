4128 февраля 2019

Выдали сотруднику 15 тыс. руб. на покупку оборудования. Но оказалось, что технику по такой цене уже разобрали, сотруднику пришлось купить модернизированный агрегат на 1500 руб. дороже. Он добавил свои деньги. Мы компенсируем сотруднику траты. На какую сумму он должен составить авансовый отчет?

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отвечает:

Сотрудник должен составить авансовый отчет на всю стоимость покупки.

Сотрудник составляет авансовый отчет, чтобы подтвердить расход денег, которые получил. Он потратил больше, чем вы ему выдали. Чтобы возместить перерасход, работник должен написать заявление на возмещение расходов в свободной форме. Деньги можно выдать наличными или перечислить на карту.

Сотрудник должен заполнить дополнительные графы в авансовом отчете. В строке «Перерасход» надо записать сумму, которую работник добавил из личных денег. А в строке «Перерасход выдан» записать сумму, которую ему возместил работодатель, и реквизиты платежного документа — расходного кассового ордера или платежки. Если сотрудник составил отчет до того, как вы компенсировали ему расходы, оставьте эту строку пустой.

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