В данном случае работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание, в том числе уволить его за прогул (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК).

Это связано с тем, что работодатель не обязан предоставлять любые дни отдыха за работу в выходной день по выбору работника (ч. 3 ст. 153 ТК).

Работник обязан заранее согласовать конкретные даты использования отгулов с работодателем. В противном случае самовольное использование работником таких дней отдыха будет прогулом (подп. «д» п. 39 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев суды отказывают в удовлетворении требований работников о признании приказа об увольнении незаконным и восстановлении на работе.

Обоснование — работник не может привести доказательства получения разрешения на использование дней отгулов за работу в выходной день, например, не представил разрешение руководителя, приказ о предоставлении отгула (апелляционные определения СК по гражданским делам Свердловского областного суда от 02.11.2017 по делу № 33–18804/2017, Московского городского суда от 26.03.2018 по делу № 33–12076/2018, Нижегородского областного суда от 18.07.2017 по делу № 33–8303/2017).

Однако если работнику все-таки удастся доказать факт уведомления работодателя о предоставлении отгула и получения его согласия, например свидетельскими показаниями, то суд признает увольнение незаконным и восстановит работника на работе (апелляционное определение СК по гражданским делам ВС Республики Тыва от 17.10.2017 по делу № 33–2001/2017).

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