Да, безопаснее заплатить взносы со стоимости аренды жилья для сотрудников. Чиновники из Минфина и ФНС считают, что такие выплаты облагают взносами (письма Минфина от 14.01.2019 № 03-04-06/1153, ФНС от 17.10.2017 № ГД-4-11/20938). Все потому, что они не поименованы в статье 422 Налогового кодекса. Перечень расходов в этой статье исчерпывающий. Если решите спорить с проверяющими, есть шанс отстоять свою позицию в суде (определение Верховного суда от 22.09.2015 по делу № 304-КГ15-5000, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.11.2018 по делу № А49-2007/2018).

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