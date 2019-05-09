129 мая 2019

Во время отпуска наш сотрудник отдыхал за рубежом и заболел. Там он обратился в поликлинику, и ему выдали больничный лист. Можно ли нам выплатить пособие по документу иностранного образца?

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отвечает:

Только российский образец больничного – основание для назначения и выплаты пособия (ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ). Чтобы получить пособие, сотруднику нужно заменить иностранный документ на соответствующий листок нетрудоспособности российского образца. Только после этого вы сможете выплатить пособие. Чтобы заменить иностранный больничный лист, сотруднику нужно обратиться в медицинскую организацию на территории России. Для этого потребуется заверенный перевод иностранного документа и положительное решение врачебной комиссии медицинской организации.

Заграничные документы можно заверить на территории того государства, где сотрудник получил больничный лист, или непосредственно в России. В первом случае больничный лист сначала заверяют в МИД или ином уполномоченном ведомстве этого государства, а затем в консульском учреждении России в этой стране. Во втором – сначала нужно заверить иностранный документ в консульском учреждении того государства, которое его оформило, а затем в Департаменте консульской службы МИД. В обоих случаях для легализации нужно представить нотариально заверенный перевод больничного на русский язык (административный регламент, утв. приказом МИД от 18.06.2012 № 9470). В отдельных странах существует упрощенный порядок признания документов – с помощью апостиля (Конвенция, подписанная 05.10.1961 в Гааге).

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