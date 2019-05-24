Удерживать НДФЛ у такого сотрудника не нужно. Нерезиденты платят налог только с доходов от источников в России (п. 1 ст. 207 НК). В вашей ситуации договор с дистанционщиком предусматривает, что он оказывает услуги в другом государстве. Значит, зарплата такого сотрудника относится к доходам от источников за пределами РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК). Поэтому НДФЛ удерживать не нужно. С таким подходом согласны в Минфине (письмо от 05.07.2017 № 03-04-06/42976).

Пока сотрудник не утратил статус резидента РФ, налог за него необходимо платить в общем порядке. И не важно, в какой стране он находится. Физлица-резиденты платят НДФЛ как с доходов от источников в России, так и за ее пределами (ст. 209 НК). При этом доходы резидентов стран ЕАЭС с первого дня трудоустройства облагаются в России по ставке 13 процентов (ст. 73 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014).

Что касается страховых взносов, то гражданин России, работающий в Республике Беларусь, вправе самостоятельно выбрать, по законодательству какой страны он будет считаться застрахованным лицом (п. 2 ст. 5 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 24.01.2006). Если сотрудник не сделал выбор, то автоматически считается, что он подпадает под российское законодательство. В таком случае платите за него страховые взносы в общем порядке (письма Минфина от 21.11.2018 № 03-15-05/83813, от 09.08.2017 № 03-15-06/51036).

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