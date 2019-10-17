1317 октября 2019

Компания задержала работникам зарплату. Один из них пожаловался в ГИТ. Через несколько дней всем выплатили долг вместе с компенсацией по ст. 236 ТК. Избежит ли компания проверки, если работник отзовет жалобу? Если проверка состоится, сможет ли ГИТ привлечь работодателя к ответственности с учетом того, что к моменту ее визита долг перед работниками погашен?

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отвечает:

Отзыв жалобы. Отзыв работником жалобы — не основание для отказа от проверки. Такое основание для прекращения административного производства не предусмотрено законом. Напротив, поступление в ГИТ жалобы сотрудника в силу ст. 360 ТК — основание для внеплановой проверки. ГИТ не может не отреагировать на поступившее обращение.

Ответственность при добровольном устранении нарушения. Начисление и выплату каждому из работников компенсации по ст. 236 ТК в связи с задержкой зарплаты можно расценивать как добровольное исполнение работодателем обязанности по возмещению материального ущерба.

В такой ситуации применение ГИТ к работодателю мер административной ответственности может быть признано нарушением принципа недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение.

Применение мер материальной ответственности персонифицировано, то есть подлежит применению в каждом случае нарушения права на зарплату. Работодатель несет материальную ответственность перед каждым работником независимо от наличия или отсутствия вины.

Между тем административную ответственность несет лицо, виновное в нарушении сроков выплаты зарплаты, независимо от того, права какого количества работников нарушены.

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Поэтому выплата компенсации всем работникам представляет собой добровольное несение работодателем предусмотренной ст. 236 ТК материальной (юридической) ответственности.

Устранение нарушения прав всех и каждого работника в добровольном порядке ставит под сомнение законность применения иного вида юридической ответственности за нарушение, которого на момент проведения проверки уже нет, поскольку оно выявлено и устранено добровольно.

Аналогичной позиции придерживаются суды. Так, признавая законность привлечения работодателя к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП, одним из аргументов суды считают обстоятельство, что работодателем не была начислена и выплачена компенсация, предусмотренная ст. 236 ТК.

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