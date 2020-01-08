32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Отразите в затратах дорожный сбор.

При расчете транспортного налога владельцы большегрузов вправе уменьшить налог на плату за вред дорогам федерального значения (п. 2 ст. 362 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ). Если налог окажется меньше дорожного сбора, платеж в бюджет будет равен нулю. Тогда в расходах нужно отразить только плату за проезд большегрузов.

Плату за большегрузы компании отражают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Сбор начисляют на дату, когда грузовик проедет по федеральной трассе и система спишет деньги с лицевого счета компании. В учете сделайте записи:

Дебет 76 Кредит 55 (76)

списана с лицевого счета плата за вред дорогам федерального значения;

Дебет 20 Кредит 76

начислена плата за вред дорогам федерального значения.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Транспортный налог начисляют по дебету счета учета затрат и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Вы налог полностью уменьшили на плату за вред дорогам. Поэтому такой проводки у вас не будет.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>