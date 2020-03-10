Расходы можно учесть после того, как компания начнет эксплуатировать активы.

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» вправе учесть расходы на приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств после ввода их в эксплуатацию [подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК]. Но только при условии, что у нее есть документы на право собственности или она подала бумаги на ее регистрацию [абз. 9 подп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК]. Например, подойдет выписка из госреестра недвижимости.

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