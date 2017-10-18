20618 октября

Чем опасно выплачивать директору материальную помощь

Если выплатить материальную помощь директору без согласия учредителей, то они могут подать на директора в суд и потребовать вернуть деньги.

Матпомощь директору платите на основании приказа. Но предупредите руководителя, что он должен получить одобрение учредителей. Это надо сделать, даже если директор – один из собственников компании.

Директор вправе сам принимать решения о выплатах, только если они касаются других работников. Любые же доплаты в свою пользу нужно согласовывать с владельцами бизнеса. Чтобы они не потребовали возврат денег через суд, можно оформить разрешение в протоколе собрания учредителей. Это делать не придется только в одном случае – в уставе есть условие, что директор вправе выплачивать себе матпомощь.

Как отразить выплату в бухучете и какие налоги с нее заплатить читайте в статье «Выплатили директору материальную помощь».

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