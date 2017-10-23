Как оформить чек, если покупатель расплатился баллами

Когда товар продают за бонусные баллы, в кассовом чеке надо указать цену товара с учетом скидки (письмо ФНС России от 26.09.2017 № ЕД-3-20/6387@).

Налоговики напомнили, что чек должен содержать обязательные реквизиты из пункта 1 статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Один их таких реквизитов – цена (стоимость) за единицу товара с учетом скидок и наценок. Поэтому, если покупатель часть товара оплатил баллами, налоговики рекомендуют указывать цену за минусом скидки.

При этом сумму бонусных баллов и их стоимость можно прописать в чеке отдельной строкой, но это не обязательно.

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