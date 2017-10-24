Правила работы с онлайн-кассами поменяют

Чиновники планируют освободить владельцев вендинговых автоматов об обязанности применять онлайн-кассы. О разработке поправок в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ Минфин сообщил на едином портале нормативных правовых актов.
Кроме того, покупателям разрешат выдавать электронные чеки вместо бумажных. Механические автоматы, в которых нет купюроприемника, вовсе освободят от необходимости применять кассовый аппарат.
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