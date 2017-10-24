Стало известно, на сколько увеличатся командировочные расходы

Командировки будут обходиться компаниям дороже. С 1 мая 2018 года в Республике Крым. Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях командированные в эти регионы сотрудники будут платить курортный сбор (Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ).
Размер сбора в Ставропольском крае составит 50 руб. в сутки, в Крыму и Краснодарском крае – 10 руб. в сутки, в Алтайском крае – 30 руб. в сутки.
Поскольку командированному сотруднику придется оплатить курортный сбор, компания должна будет возместить эти расходы (ст. 168 ТК РФ). Если у сотрудника будут подтверждающие документы, например чек или квитанция, сумму сбора можно будет списать на расходы.
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