Готовы поправки в путевые листы

Минтранс разработал поправки в путевые листы. В них появится новый обязательный реквизит.

Помимо 14 обязательных реквизитов, которые уже есть в путевом листе, потребуется указывать еще ОГРН компании или предпринимателя.

Кроме того, в правилах будет четко сказано, что дата и время предрейсового контроля технического состояния транспорта – это обязательный реквизит путевого листа.

Изменения планируют ввести с 4 квартала 2017 года.

Обязательные реквизиты путевого листа 1. Название — путевой лист 2. Номер 3. Срок действия 4. Сведения о собственнике машины 5. Тип и модель машины 6. Государственный регистрационный знак машины 7. Показания одометра при выезде из гаража и при заезде в гараж 8. Дата и время выезда из гаража и заезда в гараж 9. Подпись и Ф.И.О. работника, который ставит в листе показания одометра, дату и время 10. Ф.И.О. водителя 11. Дата и время предрейсового и послерейсового медосмотра водителя 12. Штамп, подпись и Ф.И.О. медицинского работника, который проводит медосмотр 13. Отметка о предрейсовом осмотре технического состояния машины с датой и временем 14. Подпись и Ф.И.О. контролера технического состояния машины

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