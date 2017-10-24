Готовы поправки в путевые листы

Минтранс разработал поправки в путевые листы. В них появится новый обязательный реквизит.
Помимо 14 обязательных реквизитов, которые уже есть в путевом листе, потребуется указывать еще ОГРН компании или предпринимателя.
Кроме того, в правилах будет четко сказано, что дата и время предрейсового контроля технического состояния транспорта – это обязательный реквизит путевого листа.
Изменения планируют ввести с 4 квартала 2017 года.
|
Обязательные реквизиты путевого листа
|
1. Название — путевой лист
2. Номер
3. Срок действия
4. Сведения о собственнике машины
5. Тип и модель машины
6. Государственный регистрационный знак машины
7. Показания одометра при выезде из гаража и при заезде в гараж
8. Дата и время выезда из гаража и заезда в гараж
|
9. Подпись и Ф.И.О. работника, который ставит в листе показания одометра, дату и время
10. Ф.И.О. водителя
11. Дата и время предрейсового и послерейсового медосмотра водителя
12. Штамп, подпись и Ф.И.О. медицинского работника, который проводит медосмотр
13. Отметка о предрейсовом осмотре технического состояния машины с датой и временем
14. Подпись и Ф.И.О. контролера технического состояния машины
Еще по теме:
- Путевые листы с 1 марта 2017 года: бланк, образец заполнения
- Путевой лист грузового автомобиля: бланк, образец заполнения в 2017 году
- Бланк путевого листа для международных перевозок
- Обязательные реквизиты путевого листа
- Путевой лист на месяц: как оформить многодневный путевой лист
- Как заполнять путевой лист легкового автомобиля
Соответствуете ли вы профстандарту?
Пройдите тест и определите, готовы ли вы к главному бухгалтерскому экзамену.
У вас только одна попытка.НАЧАТЬ ТЕСТ