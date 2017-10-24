577524 октября

Готовы поправки в путевые листы

Минтранс разработал поправки в путевые листы. В них появится новый обязательный реквизит.

Помимо 14 обязательных реквизитов, которые уже есть в путевом листе, потребуется указывать еще ОГРН компании или предпринимателя.

Кроме того, в правилах будет четко сказано, что дата и время предрейсового контроля технического состояния транспорта – это обязательный реквизит путевого листа.

Изменения планируют ввести с 4 квартала 2017 года.

Обязательные реквизиты путевого листа

1. Название — путевой лист

2. Номер

3. Срок действия

4. Сведения о собственнике машины

5. Тип и модель машины

6. Государственный регистрационный знак машины

7. Показания одометра при выезде из гаража и при заезде в гараж

8. Дата и время выезда из гаража и заезда в гараж

9. Подпись и Ф.И.О. работника, который ставит в листе показания одометра, дату и время

10. Ф.И.О. водителя

11. Дата и время предрейсового и послерейсового медосмотра водителя

12. Штамп, подпись и Ф.И.О. медицинского работника, который проводит медосмотр

13. Отметка о предрейсовом осмотре технического состояния машины с датой и временем

14. Подпись и Ф.И.О. контролера технического состояния машины

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