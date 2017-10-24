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Какие необлагаемые выплаты включать в подразделы 1.1 и 1.2 расчета по страховым взносам, зависит от двух условий. Первое — является ли выплата объектом обложения по правилам статьи 420 НК РФ, второе — указана ли выплата в статье 422 НК РФ.

Дивиденды и выплаты по арендным договорам объектом обложения не являются (п. 1, 4 ст. 420 НК РФ). Ведь эти доходы не связаны с выполнением работ (оказанием услуг) по трудовым и гражданско-правовым договорам. Поэтому такие выплаты вообще в расчете не отражайте.

А вот необлагаемые выплаты, которые упомянуты в статье 422 Налогового кодекса РФ, в расчет нужно включить. Например, это больничные, суточные, пособия по уходу за ребенком и т. д. Их указывайте одновременно в общей сумме выплат (строки 030 подраздела 1.1 и 1.2) и в сумме необлагаемых выплат (строки 040 подраздела 1.1 и 1.2). Если выплаты частично не облагаются, по строке 040 укажите только необлагаемую сумму. В итоге в облагаемую базу (строки 050 подраздела 1.1 и 1.2) попадут только облагаемые выплаты.

К примеру, в июле компания выплатила:

зарплату — 246 000 руб.;

больничные — 4000 руб.;

дивиденды — 150 000 руб.

Зарплату и больничные включайте в расчет по страховым взносам за девять месяцев. Дивиденды в расчете не отражайте.

Подробно о том, как в отчете отразить больничные и подтвердить право на пониженные тарифы, читайте в рекомендации. Там же найдете подсказки по заполнению разделов 1-3.

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