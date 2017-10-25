12925 октября

Стало больше требований к новым чекам

Проверяйте онлайн-чеки, которые приносят подотчетники. ФНС озвучила новые требования к этим документам. Если в них все будет совсем не так, как хотят чиновники, инспекция может придраться к расходам. 

Наименование услуг. Из Закона о ККТ не ясно, как отражать в онлайн-чеках информацию об услугах (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Какие наименования печатать? ФНС считает, что эти данные можно брать из классификатора ОК 034-2014 (письмо от 26.09.2017 № ЕД-4-20/19343). Но не страшно, если наименование услуги из чека не совпадет с классификатором. Главное, чтобы было понятно, за что именно расплатился сотрудник.

Название сайта. Работник приобрел товары для компании через интернет. В онлайн-чеке, который прислал продавец, должен стоять адрес его сайта. Для интернет-торговли этот реквизит можно считать таким же адресом торговой точки, как для обычного магазина, где стоит онлайн-касса (письмо ФНС России от 26.09.2017 № ЕД-4-20/19359).

Скидка. Сотрудник частично оплатил товары или услуги бонусными баллами, которые накопил на скидочной карте. Продавец вправе напечатать в чеке количество таких баллов и сколько это в рублях. Но это необязательные реквизиты онлайн-чека. Не страшно, если в вашем чеке такой информации нет. Главное, чтобы итоговую цену товаров или услуг продавец отразил уже с учетом скидки (письмо ФНС России от 26.09.2017 № ЕД-3-20/6387).

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