ФНС требует заплатить взносы с социальных выплат

Со стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников и компенсаций за детский сад компания обязана заплатить взносы. К такому выводу ФНС России пришла в письме от 14.09.2017 № БС-4-11/18312@.

Налоговики указали, что перечень выплат, которые не облагаются страховыми взносами, перечислен в статье 422 НК РФ. Стоимости путевок и компенсации за детсад в этом перечне нет.

Поэтому даже если компания такие социальные выплаты не пропишет в трудовом или коллективном договоре, она обязана на их сумму начислить страховые взносы.