Тест дня о налогах с дивидендов

Должна ли организация на УСН удерживать налог на прибыль при выплате дивидендов другой организации?
А) Да, должна
Б) Нет, не должна
В) Ответ зависит от того, как составлен договор
Должна ли организация на УСН удерживать налог на прибыль при выплате дивидендов другой организации?
А) Да, должна
Б) Нет, не должна
В) Ответ зависит от того, как составлен договор
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