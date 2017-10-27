Дни командировки в выходные оплачивают в двойном размере

Минтруд решил, что дни выезда, приезда и дни нахождения в пути во время командировки оплачивают в двойном размере минимум, если такие дни выпадают на выходные (письмо от 13 октября 2017 г. N 14-2/В-921).

Выходные дни, в которые работник трудился, работодатель должен оплатить не менее, чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). По желанию сотрудника деньги можно заменить выходным в другой день. Тогда рабочий выходной оплачивают в одинарном размере, а дополнительный не оплачивают.

В письме чиновники пришли к выводу, что дни выезда в командировку или возвращения из нее в выходной день является привлечением сотрудника к работе. Такого мнения придерживаются судьи (решение Верховного Суда РФ от 20 июня 2002 г. № ГКПИ02-663). А раз так, то и оплачивать эти дни надо по правилам Трудового кодекса. Получается, командированному положен двойной заработок.