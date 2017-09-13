Да, нужно.

Процентные надбавки, которые не зависят от результатов работы за месяц, рассчитывайте и выплачивайте и в аванс, и в зарплату по итогам месяца. Такие начисления делают на фактический заработок работника (постановление Минтруда России от 11 сентября 1995 г. № 49, письмо Минтруда России от 10 августа 2017 г. № 14-1/В-725). Расчет фактического заработка работника делайте не реже чем каждые полмесяца пропорционально отработанному времени (ст. 136 ТК РФ). Он включает вознаграждение за труд, а также компенсационные выплаты, то есть доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, которые отклоняются от нормальных (ст. 129 ТК РФ).

В расчет аванса можно не включать стимулирующие выплаты, то есть премии и вознаграждения (письмо Минздравсоцразвития России от 25 февраля 2009 г. № 22-2-709). Ведь результаты выполнения показателей премирования обычно известны лишь по окончании отработанного месяца.

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