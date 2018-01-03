При расчете лимита на упрощенке учитывайте все основные средства компании. В том числе и те, которые находятся за рубежом.

Компания вправе применять упрощенку, только если остаточная стоимость основных средств по данным бухучета не превышает 150 млн рублей. Считать остаточную стоимость нужно по данным бухучета, но только по тем активам, которые признаются амортизируемым имуществом для налогового учета (письмо Минфина России от 15.06.17 № 03-11-11/37040).

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Какие лимиты применять к основным средствам и выручке

Здания за границей компания тоже отражает на балансе. Недвижимость стоит более 100 тыс. рублей и служит более 12 месяцев. Это амортизируемое имущество, которое тоже нужно учесть, чтобы определить право на применение упрощенки (п. 1 ст. 256, подп. 16 п. 3 ст. 346.12НК РФ).