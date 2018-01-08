Предоставьте отпуск со следующего дня после смены.

Отпуск — это время отдыха. Работника нужно полностью освободить от исполнения трудовых обязанностей (ст. 106, 107 ТК РФ). Поэтому день не может считаться отпускным, если на него приходятся часы работы.

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Выдали сотруднику отпускные с НДФЛ

Компания предоставляет отпуск в календарных днях (ст. 115, 120 ТК РФ). Календарный день — это период с 00.00 до 24.00 (п. 3 ст. 4 Федерального закона от 03.06.11 № 107-ФЗ).

Смена ваших работников начинается в 8.00 утра и заканчивается в 6.00 утра следующего дня. С 24.00 ночи до 6.00 утра — рабочее время, и, хотя сотрудник был занят всего шесть часов, считать этот календарный день днем отпуска нельзя.