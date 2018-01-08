198 января

Работники трудятся по графику „сутки через трое“, со скользящими выходными. Продолжительность смены с 8.00 утра одного дня до 6.00 утра следующего. Не нарушим ли мы Трудовой кодекс, если предоставим работнику отпуск в день, когда закончилась смена?

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отвечает:

Предоставьте отпуск со следующего дня после смены.

Отпуск — это время отдыха. Работника нужно полностью освободить от исполнения трудовых обязанностей (ст. 106, 107 ТК РФ). Поэтому день не может считаться отпускным, если на него приходятся часы работы.

Компания предоставляет отпуск в календарных днях (ст. 115, 120 ТК РФ). Календарный день — это период с 00.00 до 24.00 (п. 3 ст. 4 Федерального закона от 03.06.11 № 107-ФЗ).

Смена ваших работников начинается в 8.00 утра и заканчивается в 6.00 утра следующего дня. С 24.00 ночи до 6.00 утра — рабочее время, и, хотя сотрудник был занят всего шесть часов, считать этот календарный день днем отпуска нельзя.

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