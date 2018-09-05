Нет, не нужно до 1 июля 2019 года. Но только если вместо кассового чека при расчетах выдавать покупателю БСО.

По общему правилу при расчетах наличными, а также в безналичном порядке за товары, работы, услуги применять ККТ обязательно. Это следует из статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Организации и предприниматели, которые оказывают услуги населению, вправе не применять ККТ до 01.07.2019. Вместо чека они могут выдавать БСО. Об этом – в пункте 8 статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ. Этот порядок относится и к медицинским услугам (п. 24 правил, утвержденных постановлением Правительства от 04.10.2012 № 1006).

Принадлежность к услугам населению определите по классификатору ОКПД 2. В нем указаны услуги:

массажных салонов – код 86.90.19.130;

в области медицины прочие – код 86.90.19.190;

физиотерапевтические – код 86.90.13;

консультативные, предоставляемые врачами общей врачебной практики, – код 86.21.10.110;

в области общей врачебной практики – код 86.21.10.

Таким образом, консультации врачей-специалистов, а также процедуры лечебного массажа, которые организация будет проводить в открывающемся медицинском кабинете, можно квалифицировать как оказание платных медицинских услуг населению. Следовательно, при оказании этих услуг за наличный расчет организация должна будет выдавать клиентам либо кассовые чеки (применять ККТ), либо приравненные к кассовым чекам бланки строгой отчетности.

Порядок разработки и утверждения бланков строгой отчетности определен постановлением Правительства от 06.05.2008 № 359 и разъяснен в информационном письме Минфина от 22.08.2008. Из этих документов следует, что организация может самостоятельно изготовить (разработать) бланки строгой отчетности, необходимые для проведения расчетов за оказанные медицинские услуги. Аналогичные разъяснения дают и представители налоговой службы (см., например, письмо УФНС по г. Москве от 02.03.2009 № 17-15/19792).

Если у организации нет бланков строгой отчетности, соответствующих требованиям постановления Правительства от 06.05.2008 № 359, при оказании платных медицинских услуг она обязана применять ККТ.

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