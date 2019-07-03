Штрафы за нарушение условий договора, как правило, не облагаются НДС. Во-первых, это любые штрафы, которые покупатель получает от продавца. Например, если продавец платит штраф за нарушение сроков поставки товаров. Во-вторых, начислять НДС не нужно на штрафы за просрочку оплаты товаров, которые продавец получает от покупателя (письма Минфина от 05.10.2016 № 03-07-11/57924, от 08.06.2015 № 03-07-11/33051).

Необлагаемые операции компании отражают в разделе 7 декларации. Но штрафы в этом разделе учитывать не требуется. Это нам подтвердили в ФНС. В разделе 7 компании указывают стоимость реализованных товаров, работ или услуг, которые не облагаются НДС. А штрафные санкции по хозяйственным договорам не относятся к реализации.

Исключение — штрафы за простой. Речь идет о суммах, которые компания получает от заказчика. Например, это штраф за простой транспорта, который заказчик перечисляет перевозчику. Чиновники считают, что такие штрафы связаны с оплатой работ или услуг (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК, письмо Минфина от 01.04.2014 № 03-08-05/14440). Поэтому рассчитайте НДС с суммы штрафа по ставке 20/120. Счет-фактуру составьте в одном экземпляре. Зарегистрируйте его в книге продаж и включите в раздел 9 декларации. Сумму штрафа и НДС отразите в строке 030 раздела 3.

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